براءة 29 إخوانيا بالفيوم من تهم التظاهر وقطع الطرق

قضت محكمة جنايات الفيوم ، ببراءة 29 من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين من أبناء مركز إبشواى فى قضيتين مختلفتين ، الأولى تحمل رقم 9244 والمتهم فيها 21 من التنظيم بتهمة التظاهر وقطع الطرق ، والثانية تحمل رقم 9447 ، والمتهم فيها 8 بتهمة التعدى على مدرس بمدرسة العبور الإبتدائية والتظاهر بدون الحصول على تصريح .

وأجلت المحكمة فى جلستها ، القضية رقم 2382 لسنة 2013 والمتهم فيها 7 من أعضاء التنظيم من أبناء مركز يوسف الصديق بتهمة التظاهر وإتلاف منشأت عامة 15 يوما .

وأحالت القضية رقم 51148 لسنه 2014 جنح بندر الفيوم والمتهم فيها 7 من أعضاء التنظيم إلى جلسة الثالث من نوفمبر للنطق بالحكم بتهمة التظاهر وإصابة ظابط شرطة .