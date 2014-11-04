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براءة 29 إخوانيا بالفيوم من تهم التظاهر وقطع الطرق

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براءة 29 إخوانيا بالفيوم من تهم التظاهر وقطع الطرق براءة 29 إخوانيا بالفيوم من تهم التظاهر وقطع الطرق

أرشيفية

قضت محكمة جنايات الفيوم ، ببراءة 29 من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين من أبناء مركز إبشواى فى قضيتين مختلفتين ، الأولى تحمل رقم 9244 والمتهم فيها 21 من التنظيم بتهمة التظاهر وقطع الطرق ، والثانية تحمل رقم 9447 ، والمتهم فيها 8 بتهمة التعدى على مدرس بمدرسة العبور الإبتدائية والتظاهر بدون الحصول على تصريح .

وأجلت المحكمة فى جلستها ، القضية رقم 2382 لسنة 2013 والمتهم فيها 7 من أعضاء التنظيم من أبناء مركز يوسف الصديق بتهمة التظاهر وإتلاف منشأت عامة 15 يوما .

وأحالت القضية رقم 51148 لسنه 2014 جنح بندر الفيوم والمتهم فيها 7 من أعضاء التنظيم إلى جلسة الثالث من نوفمبر للنطق بالحكم بتهمة التظاهر وإصابة ظابط شرطة .

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