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تونس ترفض التنظيم المشترك مع الجزائر لأمم إفريقيا 2015

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تونس ترفض التنظيم المشترك مع الجزائر لأمم إفريقيا 2015 تونس ترفض التنظيم المشترك مع الجزائر لأمم إفريقيا 2015

/أ ش أ/ رفض الاتحاد التونسي لكرة القدم الاقتراح المقدم من الاتحاد الافريقي للعبة (كاف) بتنظيم نهائيات أمم افريقيا 2015 مناصفة مع نظيره الجزائر وذلك في حالة تمسك المغرب بتأجيل الاستضافة أو الاعتذار عنها.

وصرح متحدث باسم الاتحاد التونسي بأنه تم رفض الاقتراح في ظل الظروف التي تحيط بالقارة حاليا والخوف من وباء ايبولا.

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بيانا رسميا يرفض فيه تأجيل كأس الأمم الإفريقية المنتظر إقامتها في المغرب في يناير المقبل.

وعقد الكاف اجتماعا في القاهرة يوم الأحد لمناقشة طلب المغرب بتأجيل البطولة بسبب انتشار وباء الإيبولا القاتل في عدد من الدول الإفريقية.

واستعرض البيان الأسباب التي دعته لاتخاذ قرار برفض التأجيل، بالإضافة للتأكيد على حرص الكاف على السلامة الصحية لأبناء القارة السمراء.

وفي نهاية البيان شدد الكاف على رفضه والتزامه بجدوله الزمني لإقامة البطولة في الفترة من 17 يناير وحتى الثامن من فبراير لعام 2015.

طالع || لماذا تخشى المغرب الإيبولا رغم استضافة غينيا؟

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