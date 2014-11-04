منتخب مصر يتابع بديل الحضري

/أ ش أ/أكد عبدالستار صبري مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم أن الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب إستقر على معظم اللاعبين المحليين فى المعسكر المقبل .

وأضاف فى تصريح للصحفيين المنتخب سيدخل فى معسكر مغلق من يوم 7 نوفمبر فى اطار الاستعداد لمباراتي السنغال وتونس فى التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2015 .

وأضاف عبد الستار صبرى أن محمد عواد حارس الإسماعيلي الشاب استطاع أن يحجز مكانا فى القائمة بشرط المشاركة فى مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن عواد يجلس بديلا لعصام الحضري حارس عرين الدراويش.