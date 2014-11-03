ضبط 3 عاملين بمشروع المحاجر بالسويس بتهمة الحصول على رشوة

ألقى ضباط الرقابة الإدارية بالتنسيق مع مباحث السويس القبض على 3 عاملين بمشروع المحاجر بينهم قيادى بالمشروع، وذلك بتهمة تلقى رشاوي مالية من مقاولين مقابل حصولهم على حق انتفاع استخراج مواد البناء من المحاجر بالمخالفة للقانون.

وكشف مصدر أمنى أن الرقابة الإدارية تتابع المتهمين الثلاثة منذ فترة طويلة وحصلت على تسجيلات مصورة لهم وهم يتسلمون المبالغ المالية من المقاولين مقابل إصدار تصاريح لهم بحق العمل بالمحاجر رغم عدم استيفاء المقاولين للبنود والشروط بالمخالفة، وقد تجاوز إجمالى المبالغ المالية التى حصل عليها المتهمين الثلاثة مليون جنية.

وأشار المصدر الى أن المتهمين هم ” عوض . ع ” نائب مدير المشروع و ” محمود . ا ” و” مجدى . م ” الموظفين بالمشروع.