مورينيو يواصل انتقاده لجمهور تشيلسي.. والرابطة ترد

واصل جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي انتقاده لأداء الجماهير في دعم الفريق اللندني بملعب ستامفورد بريدج.

وكان مورينيو قد انتقد أداء الجماهير في فوز تشيلسي على كوينز بارك رينجرز وقال إنه لم يشعر إن الفريق يلعب وسط مشجعيه بسبب صمتهم أغلب الوقت.

واليوم الاثنين أضاف مورينيو "نحن الفريق الذي يتلقى تشجيعا أقل من أقرانه في ملعبه".

وتابع "لو قارنت الوضع حاليا في تشيلسي بالماضي حين توليت تدريب الفريق في 2004، أعتقد أن الأمر يزداد سوء".

واستدرك "أنا هنا لا أشك في إخلاص الجماهير وحبها لتشيلسي.. فأنا لا أحد حتى أنتقدهم".

وأفاد "سأظل أحترم الجماهير وأعشقها وأشاركها عشق تشيلسي، لكني فقط لا أفهم لماذا لا يتم التشجيع بشكل أكبر وأكثر تأثيرا".

الجماهير راضية

رئيس رابطة جماهير تشيلسي تيم رولز رد على تصريحات مورينيو، لكن ليس بشكل سلبي.

وقال رولز: "سيظل مورينيو مدربا محبوبا وشهيرا.. هو فقط لديه وجهة نظر وقد شاركنا بها".

وأردف "أعتقد أن مورينيو منحنا موضوعا مهما للناقشه معا، لكن لا أجواء سلبية ستحدث بسبب تصريحاته".

وأتم "الفريق يفوز، الفريق يتصدر المسابقة، لا أجواء سلبية أبدا في المدرجات، ولهذا لا توجد مشكلة ناتجة عن تصريحات مدربنا".