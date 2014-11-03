بالصور.. مدونة «البصّارة» تكشف عن جريمة أثرية في عملية ترميم كنيسة «مار جرجس» بمصر القديمة

نشرت مدونة «البصّارة» عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورًا لمبنى كنيسة «مار جرجس» بمنطقة مجمع الأديان في مصر القديمة بعد ترميمها، واصفة ماحدث من تجديد للأحجار -بهذه الطريقة التي ظهرت بالصورة- خلال عملية الترميم بالجريمة الآثرية.

وعلقت مدونة « البصّارة»على أحد الصور التي ظهر فيها شباك إحدى النوافذ مطليا باللون البنفسجي، مستنكرة: هل يعقل في بناء آثري أن يتم تجديد الأحجار بهذا الشكل؟؟ ويتم دهان الشبابيك بلون بنفسجي؟.

وأضاف المسئول عن المدونة عبر موقع «فيس بوك»: السيد رئيس وزراء مصر والسيد وزير الآثار كفوا أيديكم عن تراث مصر، منذ أشهر زار محافظ القاهرة منطقة مصر القديمة وكذلك وزير الآثار ورئيس الوزراء، وأطلقوا تصريحات عن البرج السكني في حرم الكنائس، وتفاضوا و استفاضوا و لم يحدث شئ، كما أن ما تم في ترميم -تحديدًا- كنيسة مار جرجس يعتبر جريمة آثرية -يا سادة ما كل هذا الجهل-.

كنيسة «مار جرجس» من أجمل كنائس الحصن الرومانى، وحسب بعض المصادر شيدها الكاتب الثري أثناسيوس حوالى سنة 684 ميلادية ولكنها لسوء الحظ التهمتها النيران منذ ثمانين سنة وبنيت مكانها كنيسة جديدة، ولم يبق من الكنيسة القديمة الا قاعة استقبال تعرف “بقاعة العرسان” يرجع تاريخها الى القرن الرابع عشر.

وتنقسم هذه القاعة التى يبلغ طولها 15 متراًوعرضها 12 مترا تقريباً الى “قاعة” و”إيوانين” .. بالايوان القبلى بعض نوافذ من الخشب عليها نقوش بارزة وتزين جدرانه نقوش بارزة من الجبس وعلى سقفها رسوم ملونة.