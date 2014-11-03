أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... يعلم الفنانة / هالة صدقي لعبة سحرية ويخدع الجميع -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... مجموعة ألعاب سحرية رهيبة -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الاربعاء 5-4-2017 -
ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية -
أهالي مثلث ماسبيرو بدائل الإسكان «حلوها مر» -
إزالة 5 عقارات مخالفة على كورنيش المعصرة -
صحة الدقهلية : إنشاء وحدة للغسيل الكلوي وعناية مركزة بمستشفى شبراهور -
"الزملوط" يكرم فريقَي نهائي دوري مراكز الشباب بالوادي الجديد -
بعد انتظار قدوم طفلها الأول.. ذهبت لتلِد ففارقا الحياة معًا -
ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالصور.. مدونة «البصّارة» تكشف عن جريمة أثرية في عملية ترميم كنيسة «مار جرجس» بمصر القديمة

Google+ Print
بالصور.. مدونة «البصّارة» تكشف عن جريمة أثرية في عملية ترميم كنيسة «مار جرجس» بمصر القديمة بالصور.. مدونة «البصّارة» تكشف عن جريمة أثرية في عملية ترميم كنيسة «مار جرجس» بمصر القديمة

كنيسة مار جرجس بعد الترميم

نشرت مدونة «البصّارة» عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورًا لمبنى كنيسة «مار جرجس» بمنطقة مجمع الأديان في القديمة بعد ترميمها، واصفة ماحدث  من تجديد للأحجار -بهذه الطريقة التي ظهرت بالصورة- خلال عملية الترميم بالجريمة الآثرية.

وعلقت مدونة « البصّارة»على أحد الصور التي ظهر فيها شباك إحدى النوافذ مطليا باللون البنفسجي، مستنكرة: هل يعقل في بناء آثري أن يتم تجديد الأحجار بهذا الشكل؟؟ ويتم دهان الشبابيك بلون بنفسجي؟.

وأضاف المسئول عن المدونة عبر موقع «فيس بوك»: السيد رئيس وزراء مصر والسيد وزير الآثار كفوا أيديكم عن تراث مصر، منذ أشهر زار محافظ القاهرة منطقة مصر القديمة وكذلك وزير الآثار ورئيس الوزراء، وأطلقوا تصريحات عن البرج السكني في حرم الكنائس، وتفاضوا و استفاضوا و لم يحدث شئ، كما أن ما تم في ترميم -تحديدًا- كنيسة مار جرجس يعتبر جريمة آثرية -يا سادة ما كل هذا الجهل-.

كنيسة «مار جرجس» من أجمل كنائس الحصن الرومانى، وحسب بعض المصادر شيدها الكاتب الثري أثناسيوس حوالى سنة 684 ميلادية ولكنها لسوء الحظ التهمتها النيران منذ ثمانين سنة وبنيت مكانها كنيسة جديدة،  ولم يبق من الكنيسة القديمة الا قاعة استقبال تعرف “بقاعة العرسان” يرجع تاريخها الى القرن الرابع عشر.

وتنقسم هذه القاعة التى يبلغ طولها 15 متراًوعرضها 12 مترا تقريباً الى “قاعة” و”إيوانين” .. بالايوان القبلى بعض نوافذ من الخشب عليها نقوش بارزة وتزين جدرانه نقوش بارزة من الجبس وعلى سقفها رسوم ملونة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية

ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية

ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة

ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة

سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016  

سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016  

مصر تدين "القصف العشوائي" في مدينة إدلب السورية

مصر تدين "القصف العشوائي" في مدينة إدلب السورية