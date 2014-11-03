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محضر يتهم ضابطاً بالتعدى عليه بالضرب لإجباره على خلع نظارة شمسية

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محضر يتهم ضابطاً بالتعدى عليه بالضرب لإجباره على خلع نظارة شمسية محضر يتهم ضابطاً بالتعدى عليه بالضرب لإجباره على خلع نظارة شمسية

اللواء محمد مصطفى مدير أمن أسوان

قام محمد كمال محضر بمحكمة كوم أمبو، بتقديم بلاغ إلى النيابة العامة يتهم فيه ضابط شرطة بمركز شرطة كوم امبو و5 من أفراد  الشرطة بالتعدى عليه بالضرب لرفضه خلع نظارة شمسية أثناء دخوله مركز الشرطة.

وقال محمد كمال فى بلاغه إنه أثناء توجهه الي المركز، قام أحد أفراد حراس بوابة المركز بأعتراضه طالبا منه خلع النظارة قبل الدخول ولكن رفض ووقعت  مشادة كلامية قام علي أثرها  ضابط برتبة ملازم أول ويدعي ا. م بالإعتداء عليه بالضرب وهو وأفراد المركز حتى سقطت علي الأرض مغشيا علىه وتوجهت بعد ذلك الى نيابة كوم امبو وقام بتقديم بلاغ ضد الضابط وأفراد الشرطة .

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