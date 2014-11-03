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السيسي يوافق على رعاية معرض مصر الوطني Cairo ICT 2014 في دورته الثامنة عشرة

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السيسي يوافق على رعاية معرض مصر الوطني Cairo ICT 2014 في دورته الثامنة عشرة السيسي يوافق على رعاية معرض مصر الوطني Cairo ICT 2014 في دورته الثامنة عشرة

في إطار دعمه لمجتمع الرقمي وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعاية معرض مصر الوطني Cairo ICT 2014 والذي يعقد في الفترة من 4-7 نوفمبر الحالي تحت شعار ” في قلب المستقبل” .

وتأتي رعاية الرئيس السيسي للمعرض ايمانا منه بالدور الرائد الذي يقوم به قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مصر الجديدة اعتمادا على كوادرها البشرية وشركاتها المحلية والعالمية العاملة في السوق المصري ، وكان فخامة الرئيس قد التقى مؤخرا بوزير الاتصالات المهندس عاطف حلمي الذي اطلع سيادته على استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى عام 2020 ، وشدد الرئيس على ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تساهم في زيادة الناتح المحلي الاجمالي وأعلن عن انطلاق الجهاز الوطني للبنية الرقمية.

وشدد السيسي أيضاً على ضرورة الاعتماد على خدمات الإنترنت فائق السرعة، فضلا عن تحسين مستوى الخدمة المقدمة حاليا للمواطنين.

 

 

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