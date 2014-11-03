10 معلومات تهمّك عن تقارير مصر عن “حقوق الإنسان” أمام الأمم المتحدة

كتبت – هدير عبد الهادي

1- مبدئيًا .. ما هو الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان؟

الاستعراض الشامل لحقوق الإنسان هو آلية جديدة تتبعها كل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، حيث تقوم كل دولة بعرض ملفها الحقوقي كل أربعة سنوات، لتشرح أمام الدول الأعضاء في المجلس الخطوات التي قامت بها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر ودعم حقوق المواطنين فيها، وتثبت عدم قيامها بانتهاكات في حقهم.

2- متى كانت المرة الأولى التي استعرضت فيها مصر ملفها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان؟

استعرضت مصر ملفها الحقوقي للمرة الأولى في 17 فبراير 2010، تلقت بعدها 165 توصية من الدول، و قبلت منها 119 توصية.

3- من هم أهم الفاعلين في استعراض الدولة لملفها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان؟

الحديث عن أوضاع حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان لا يكون مقتصرًا على الحكومات ومجالسها الوطنية مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر والمجلس القومي للمرأة وغيرهم، بل تشارك فيه على الجانب الآخر منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية التي تقدم تقاريرها هي الأخرى عن أوضاع حقوق الإنسان في البلد وحجم الانتهاكات فيها، بالإضافة إلى تقرير تقدمه المفوضية اسلامية لحقوق الإنسان، ويضطلع على ذلك جميع الدول الأعضاء في المجلس التي يبلغ عددها 193 دولة.

4- متى تستعرض مصر تقريرها الثانيعن أوضاع حقوق الإنسان أمام المجلس؟

تستعد الحكومة المصرية لعرض تقريرها عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الأربع الماضية، أمام مجلس حقوق الإنسان، يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 نوفمبر.

5- كيف يؤثر ذلك الحدث علي حياتي كمواطن عادي؟

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يلعب الإعلام دورًا كبيرًا في تسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنين داخل الدولة، فإذا استطعت كمواطن عادي أن تنشر الانتهاكات التي حدثت بحقك من قبل أي أطراف، فسيتم تجميعها من قبل تقارير المنظمات الحقوقية المحلية والدولية وربما التقارير الحكومية، لتعرض مشكلتك والمشكلات التي تشبهها أمام 193 دولة في مجلس حقوق الغنسان بالأمم المتحدة، والتي تمنح توصياتها لمصر حولهها للقضاء عليها.

6- لماذا تشترك الدول في مجلس حقوق الإنسان وتلتزم بعرض تقريرها الحقوقي مع أن ذلك ليس إجباريًا؟

دول العالم تلجأ إلى ما يسمى بـ “السياسة الناعمة”، حيث أنه شيئ جيد أن تكون علاقاتها جيدة بدول العالم المختلفة لأن بينهم مصالح مشتركة، كما أن التواجد كعضو في الهيئات والكيانات الدولية مهم جدًا كقيمة سياسية للدولة.

7- ماذا يحدث بعد أن تستعرض مصر ملفها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان؟

تقدم الدول الأعضاء في المجلس والتي استمعت إلى التقرير الذي عرضته الحكومة المصرية، وكانت قد قرأته مسبقًا مع التقارير التي تقدمت بها المنظمات، عدد من التوصيات يحق للحكومة المصرية أن تقبل منها ما تشاء وترفض ما تشاء، كما أن لها الحق في التحفظ على بعض التوصيات.

8-هل هناك عقوبات يتم توقيعها على الدول في حال إدانتها بارتكاب انتهاكات في حقوق مواطنيها؟

لا، مجلس حقوق الإنسان لا يوقع عقوبات محدةة أو رسمية على الدول التي يرى الأعضاء أنها ارتكبت انتهاكات في حقوق مواطنيها، أو أنها لم تف بالتعهدات التي قطعتها على نفسها في الاستعراض الماضي ، بل تكتفي الدول بإصدار توصياتها.

10- أين أجد تقارير الحكومة والمنظمات الحقوقية لأطلع عليها؟

جميع التقارير التي قدمتها الحكومة المصرية، ومنظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية، بالإضافة إلى تقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، منشورة على موقع الأمم المتحدة. ستكتب على محرك البحث جوجل “مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة” ، ثم اختر من الموقع قسم “جميع هيئات حقوق الإنسان”، ثم اختر الاستعراض الدوري الشامل، وعلى اليسار ستجد جميع مربعات البحث التي تمكنك من الاطلاع على التقارير الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان في أي بلد. كما يمكنك مشاهدة البث المباشر لجلسة استعراض الحكومة المصرية لملفها الحقوقي.

لينك موقع مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة : http://www.ohchr.org/AR/Pages/WelcomePage.aspx