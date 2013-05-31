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عبد الفتاح يفسر ضم الشناوي للمنتخب رغم عدم مشاركته في المباريات

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عبد الفتاح يفسر ضم الشناوي للمنتخب رغم عدم مشاركته في المباريات عبد الفتاح يفسر ضم الشناوي للمنتخب رغم عدم مشاركته في المباريات

فسر زكي عبد الفتاح مدرب حراس المرمى بالمنتخب أسباب ضمه أحمد الشناوي رغم عدم مشاركته في المباريات مع الزمالك.

وكانت انتقادات كبيرة قد وجهت للجهاز الفني للمنتخب بسبب ضم الشناوي رغم التصريح بعدم ضم لاعبين لا يشاركون مع فرقهم.

ورد عبد الفتاح عبر FilGoal.com قائلا "الشناوي حالة استثنائية، فهو حارس شاب ويمتلك إمكانات رائعة ونحن نؤهله للمستقبل".

وتابع "الشناوي يمتلك خبرات دولية مع منتخبات الشباب وشارك في الأولمبياد والكل يعرف أنه مستقبل في هذا المركز ولا يجوز إهماله".

وأكد عبد الفتاح أنه بجانب عمله على ضم أفضل العناصر للمنتخب فهو دائما يفكر في بناء فريق للمستقبل وهي فلسفة الجهاز الفني بالكامل في اختيار اللاعبين".

وأكمل "كنت أتمنى أيضا ضم مسعد عوض، ولكنه متواجد مع منتخب الشباب في الفترة الحالية".

وتابع "الشناوي وعوض سيظلوا تحت مراقبتنا في الاستدعاءات المقبلة لأنهم خامة جيدة نود الاستفادة منها مستقبلا".

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