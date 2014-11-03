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إضراب 1500 عامل بـ«المصرية للأسمدة» بالسويس عن العمل لحرمانهم من الأرباح

  • مصر
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دخل نحو 1500 عامل بشركة المصرية للأسمدة، بالعين السخنة، مساء الإثنين، في إضراب عن العمل، احتجاجًا على حرمانهم من الأرباح هذا العام.

وقال العمال المضربون، إنهم فوجئوا برئيس الشركة يصدر قرارًا بمنع صرف الأرباح للعمال هذا العام نتيجة انخفاض الإنتاجية، على عكس الواقع، وفقًا للعمال.

وأكد العمال أن الشركة حققت أرباحًا طائلة، خاصة وأنها تحتوي على 4 مصانع لتصنيع الأمونيا واليوريا، وجميعها تحقق إنتاجًا كبيرًا وأرباحًا عالية.

وأكد العمال استمرارهم في الإضراب لحين الاستجابة لمطالبهم والحصول على كامل حقوقهم المالية التي يحاول صاحب العمل حرمانهم منها رغم ما حققوه من مكاسب عالية لصالح الشركة على قولهم.

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