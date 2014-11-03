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كلوي كردشيان تثير غضب أهل الخليج

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الإثنين 03-11-2014 22:09

اتهمت Khloe Kardashian  بالعنصرية ومعاداتها للعرب، وخاصة أهل الخليج، بعد نشرها صورة الزي الذي تنكرت به في عيد "الهالوين".

وقد نشرت Khloe عبر حسابها على Instagramصورة تجمعها بـ Scott Disick حبيب شقيقتها مع شخص آخر بالزي الخليجي وكأنها بين شيوخ عرب، احتفالاً بالهالوين.

 

ولم يحصل الإشكال على الصورة بحد ذاتها، بل كان على التعليق المرفق الذي كتبت فيه كلمة "شيخ" مصحوبة بلفظ غير أخلاقي.

 

ورغم محاولة البعض الدفاع عن النجمة التي دائماً ما تزور الخليج، إلا أنها تعرضت لهجوم عنيف وموجة من الانتقادات الرافضة لعبارتها، والتي اتهمتها بالإساءة للعرب، حتى وصل الأمر بالبعض إلى اعتبار أنها أساءت للمسلمين بهذا التعبير.

 

يذكر أن Khloe Kardashian، البالغة من العمر 30 عاماً، تنكرت بدورها بزي قطة، وهذا يعني أنها قد تكون هي المقصودة بتلك الكلمة غير الأخلاقية وليس Scott Disick الذي ارتدى زي شيخ خليجي.

 

كلوي كردشيان في طريقها إلى دبي

 

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