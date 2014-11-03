جو رعد: لم أصوّر حلقتي مع عادل كرم وما نشر عار عن الصحّة

وردنا من الفنان جو رعد البيان التالي:

كان من المقرر أن يصوّر الفنان جو رعد حلقة من برنامج "هيدا حكي" مع الممثل عادل كرم، على أن تعرض الحلقة مساء غد الثلاثاء، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصوير الحلقة خصوصاً أن المخرج ناصر فقيه اتصل بجو مساء السبت ليخبره أن موعد التصوير هو يوم الاثنين، وقد كان جو مرتبطاً ولم يتمكّن من إلغاء ارتباطاته فتمّ الاتفاق على تأجيل التصوير إلى حلقة لاحقة، رغم أن إعلان الحلقة كانت قد بدأت MTV بعرضه وأعلنت أن الحلقة ستسضيف جو مع السفير الروسي.

وقد نشر موقع الكتروني اليوم مقالاً جاء فيه أن جو صوّر الحلقة، وقد ألغيت فقرته لأن إدارة المحطة اعترضت عليها وهو أمر عار عن الصحّة لذا يهمنا أن نؤكد ما يلي:

أولاً نتحدّى الموقع أن ينشر صورة من الحلقة التي قال إننا صورناها، وهو أعلن أننا نشرنا هذه الصور على حسابنا الخاص على تويتر وهو أمر عار عن الصحة.

ثانياً كان حرياً بالموقع الذي نشر الخبر أن يتّصل بجو شخصياً ليتأكد منه، علماً أن ما نشر يؤثر على مصداقية الموقع وليس على صورة جو.

ثالثاً يهم جو رعد أن يؤكد أن علاقته بالـMTV أكبر من أن تعكرها أقلام صحفية لا تتوخى مصادرها وتنقل أخباراً لا أساس لها من الصحة فاقتضى التصويب.