عبد الحليم حافظ نجم افتتاح مهرجان الموسيقى العربية

القاهرة - أحمد عاشور تصوير - شريف عبد ربه

انطلقت الدورة الـ23 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي يُقام من الأول إلى التاسع من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بمشاركة كبار نجوم المنطقة العربية.

وبهذا الحدث، يعيش عشّاق الموسيقى على وقع الطرب والموسيقى الشرقية الأصيلة، حيث يُقام 39 حفلاً غنائياً وموسيقياً بمشاركة 74 مطرباً، وعازف سوليست أتوا من 12 دولة عربية.

ومن أبرز النّجوم المشاركين: صفوان بهلوان من سوريا، وفؤاد زبادي من المغرب، ومروان خوري وملحم زين من لبنان، وعلي الحجار ومحمد الحلو ومدحت صالح وهاني شاكر وآمال ماهر من مصر.

وافتتح المهرجان بأوبريت "الفن وطن" من كلمات الشاعر إبراهيم عبد الفتاح وألحان الموسيقار العراقي نصير شمة وإخراج مهدي السيد، كما شهد حفل الافتتاح تدشين تمثال الفنان عبد الحليم حافظ في دار الأوبرا المصرية، ووضع إلى جوار تماثيل كل من العمالقة: أم كلثوم، والموسيقار محمد عبد الوهاب.

وخلال الحفل، عبّر محمد شبانة ابن شقيقة الفنان عبد الحليم حافظ عن سعادته بتدشين تمثال العندليب الأسمر، على الرغم من اعتباره أنّ هذه الخطوة أتت متأخرة.

ويشار إلى أنّ دار الأوبرا المصرية تُهدي دورة هذا العام إلى الراحلين الإعلامي وجدي الحكيم والموسيقار عطية شرارة.