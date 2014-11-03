أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... يعلم الفنانة / هالة صدقي لعبة سحرية ويخدع الجميع -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... مجموعة ألعاب سحرية رهيبة -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الاربعاء 5-4-2017 -
ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية -
أهالي مثلث ماسبيرو بدائل الإسكان «حلوها مر» -
إزالة 5 عقارات مخالفة على كورنيش المعصرة -
صحة الدقهلية : إنشاء وحدة للغسيل الكلوي وعناية مركزة بمستشفى شبراهور -
"الزملوط" يكرم فريقَي نهائي دوري مراكز الشباب بالوادي الجديد -
بعد انتظار قدوم طفلها الأول.. ذهبت لتلِد ففارقا الحياة معًا -
ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

عبد الحليم حافظ نجم افتتاح مهرجان الموسيقى العربية

Google+ Print
عبد الحليم حافظ نجم افتتاح مهرجان الموسيقى العربية عبد الحليم حافظ نجم افتتاح مهرجان الموسيقى العربية

الثلاثاء 04-11-2014 00:08

القاهرة - أحمد عاشور تصوير - شريف عبد ربه

انطلقت الدورة الـ23 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي يُقام من الأول إلى التاسع من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بمشاركة كبار نجوم المنطقة العربية.
وبهذا الحدث، يعيش عشّاق الموسيقى على وقع الطرب والموسيقى الشرقية الأصيلة، حيث يُقام 39 حفلاً غنائياً وموسيقياً بمشاركة 74 مطرباً، وعازف سوليست أتوا من 12 دولة عربية.
ومن أبرز النّجوم المشاركين: صفوان بهلوان من سوريا، وفؤاد زبادي من المغرب، ومروان خوري وملحم زين من لبنان، وعلي الحجار ومحمد الحلو ومدحت صالح وهاني شاكر وآمال ماهر من .
وافتتح المهرجان بأوبريت "الفن وطن" من كلمات الشاعر إبراهيم عبد الفتاح وألحان الموسيقار العراقي نصير شمة وإخراج مهدي السيد، كما شهد حفل الافتتاح تدشين تمثال الفنان عبد الحليم حافظ في دار الأوبرا المصرية، ووضع إلى جوار تماثيل كل من العمالقة: أم كلثوم، والموسيقار محمد عبد الوهاب.
وخلال الحفل، عبّر محمد شبانة ابن شقيقة الفنان عبد الحليم حافظ عن سعادته بتدشين تمثال العندليب الأسمر، على الرغم من اعتباره أنّ هذه الخطوة أتت متأخرة.
ويشار إلى أنّ دار الأوبرا المصرية تُهدي دورة هذا العام إلى الراحلين الإعلامي وجدي الحكيم والموسيقار عطية شرارة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية

ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية

ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة

ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة

سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016  

سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016  

مصر تدين "القصف العشوائي" في مدينة إدلب السورية

مصر تدين "القصف العشوائي" في مدينة إدلب السورية