غياب نجوم الوسط الفني عن جنازة مريم فخر الدين

شُيّعت، منذ قليل، جنازة الفنانة الراحلة مريم فخر الدين في مسجد مستشفى المعادي العسكري، حيث صُلى على جثمانها مجموعة من أفراد عائلتها وأصدقائها.

واللافت، كان غياب نجوم الوسط الفنّي عن حضور الجنازة لضيق وقتهم، وعدم انتشار الخبر، إذ توفّت صباح اليوم، وتم الصّلاة على جثمانها من بعد الظهر.

وبعد الانتهاء من مراسم الجنازة، توجّه بها أفراد أسرتها إلى مدافن العائلة في منطقة "6 أكتوبر"، حيث تمّ دفن الراحلة.

وعلى الرغم من غياب الفنانين عن الحضور، إلاّ أنّ الكثيرين منهم حرص على وداع الفنانة من خلال حساباتهم على موقع "فيس بوك"، منهم: درة، ووعد البحري، ولقاء سويدان، وغيرهم.