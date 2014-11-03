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كيف تحصلين على مكياج الملكة ليتيسيا الطبيعي؟

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كيف تحصلين على مكياج الملكة ليتيسيا الطبيعي؟ كيف تحصلين على مكياج الملكة ليتيسيا الطبيعي؟

الإثنين 03-11-2014 14:48

تعرف الأميرة كيف تأسر جمهورها ببساطة وعمق عينيها. وبمجرّد تأمل صورةٍ قريبة لها حتى نرى عمق شخصيتها وجاذبيتها. وإذا كانت البساطة هي نعمة للنجمات، فالأميرة ليتيسيا بتواضعها في اختيارالماكياج المناسب لها جذبت ولفتت انتباه الكثيرين خاصةً في الزفاف الملكي مع زوجها وأكّدت أن الأناقة لا تحتاج إلى ماكياج إضافي، كل ما تحتاجه هو الذوق. تحاول الملكة ليتيسيا التنويع في اطلالاتها بين القوة في اختيار الألوان والنعومة في وضع الماكياج. وبالرغم من أنها غالباً ما تكتفي باستخدام كريم الأساس المطابق للون بشرتها مع القليل من الماسكارا. الا انها برزت أيضاً عندما وضعت الظلال الزهري والقلم الأخضر، لكن قوة هذه المستحضرات لم تؤثر على نعومة الاطلالة لأن طريقة استخدامها كانت كلاسيكية جداً.

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الاطلالة الطبيعية على طريقة الملكة ليتيسيا
تحاول الملكة ليتيسيا في أكثرية اطلالاتها أن تظهر باطلالة طبيعية فتكتفي باستخدام كريم الأساس المطابق للون بشرتها. تابعي صورها من " زارزويلا باللاس"Zarzuela Palace في اسبانيا حيث ظهرت بمكياج ناعم جداص مستخدمةً كريم أساس " فيتالوميار فلويد دو تان ايكلا " Vitalumiere Fluide De Teint Eclat" من " شانيل" Chanel
تكتمل الاطلالة الطبيعية عبر حماية البشرة والعناية الكاملة بها. اذ يعتبر الترطيب من المراحل اليومية الأساسية. ومع التقدم في السن تحتاجين الى ماسك مرطب للبشرة يحتوي على المكونات اللازمة لتغذية البشرة. ننصحك بماسك " هيدرا لايف" Hydra Life من " ديور" Dior
أما بالنسة للعطور فالملكة ليتيسيا لا تتخلى عن عطر " كول واتر كورال ريف" Cool Water Coral Reef من " دافيدوف"Davidoff الرقيق والأنثوي. اذ يزاوج بين عبير فاكهة الشمّام الجذابة وأريج باقة نضرة من زنبق الوادي.
وأنت سيدتي اعتني بجمالك الطبيعي على غرار الملكة ليتيسيا.

 

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