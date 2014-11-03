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جنايات سوهاج تستأنف محاكمة 119 إخوانياً فى أحداث حرق كنيسة مارجرجس‎

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جنايات سوهاج تستأنف محاكمة 119 إخوانياً فى أحداث حرق كنيسة مارجرجس‎ جنايات سوهاج تستأنف محاكمة 119 إخوانياً فى أحداث حرق كنيسة مارجرجس‎

محكمة جنايات سوهاج

تستأنف  محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز الثلاثاء جلسات محاكمة 119 متهما ” منهم 47 هاربين ومفرج عنهم لأسباب صحية ” من أعضاء جماعة الإخوان بعد إتهامهم في أحداث العنف التي وقعت بسوهاج في 14 أغسطس من العام الماضي بعد فض إعتصامي رابعة والنهضة .

كانت النيابة العامة بسوهاج  أحالت 119 متهمًا من جماعة الإخوان الإرهابية إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم ، كما قررت النيابة العامة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وحبسهم على ذمة التحقيق .
> ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة محظورة من شأنها الإضرار بالسلم الاجتماعى، وحرق كنيسة مار جرجس بسوهاج ، والتحريض على العنف، والقتل والشروع فى القتل والتخريب، والإتلاف العمدى للممتلكات والسيارات العامة والخاصة وحرقها واستعمال القسوة .

 جدير بالذكر أن المحكمة كانت خصصت جلسة الغد  للإستماع لباقى مرافعات المتهمين .

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