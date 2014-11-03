الخارجية الإثيوبية تقيم حفلا على شرف الوفد المصرى المشارك فى أعمال اللجنة المشتركة

يتوجه غدا الثلاثاء الدكتور مهندس محمود عصمت رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية واللواء طيار عادل محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات إلى مطار الغردقة في زيارة تستغرق 24 ساعة للوقوف على اللمسات الأخيرة لافتتاح مشروع المبنى الجديد للمطار.

وسوف يستعرض عصمت ومحجوب ـ خلال الزيارة ـ آخر التطورات والمستجدات التي تم تنفيذها في المشروع العملاق بمطار الغردقة الدولى والذي من المقرر أن يتم التشغيل الفعلى والإفتتاح للمبنى قبل نهاية العام الجارى.

جدير بالذكر أن التطوير فى مطار الغردقة يشمل صالة الركاب الجديدة التى تستوعب سبعة ملايين ونصف المليون راكب سنويا ، إضافة إلى إنشاء ممر جديد للطائرات يصل طوله إلى 4 كليو مترات وعرضه 75 مترًا ليستقبل الطائرات العملاقة ، وكذلك إنشاء حقل جوى على مساحة 425 ألف متر مربع يحتوى على 16 موقعًا جديدًا للطائرات منها 2 موقع للطائرات العملاقة ليصبح عدد المواقع بمطار الغردقة 52 موقعًا ، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمبنى والحقل الجوى 2 ، 3 مليار جنيه بالتمويل الذاتى.

كما أن المبنى الجديد تبلغ مساحته 92 ألف متر مربع ، ويحتوى على ثلاثة أدوار منها للسفر والوصول والخدمات ، ومزود بـ 72 كاونتر لإنهاء إجراءات السفر والوصول ، و20 بوابة مغادرة ومنطقة أسواق حرة ، وباستكمال هذا المبنى ترتفع سعة المطار الكلية إلى 13 مليون راكب سنويا.

أ ش أ