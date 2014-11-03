الطيب: زيادة المنح المقدمة من الأزهر الشريف لطلاب بنجلاديش

أعلن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، زيادة المنح المقدمة لطلاب بنجلاديش من أجل الدراسة بالمعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر، معربا عن الاستعداد للتعاون الثقافي والعلمي بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء الإمام الأكبر اليوم الاثنين مع سفير بنجلاديش لدى مصر محمد وحيد الرحمن، والذي بحث معه سبل دعم العلاقات الثنائية بين الأزهر الشريف والمؤسسات الثقافية والدينية والعلمية في بنجلاديش.

وأكد الطيب حرص الأزهر على تقديم الرعاية الكاملة لطلاب بنجلاديش الدارسين في الأزهر الشريف مع تزويدهم بالعلوم الأزهرية التي تعود بالنفع عليهم وعلى بلادهم.

من جانبه، أكد سفير بنجلادش حرص حكومته على تعزيز العلاقات مع الأزهر الشريف والاستفادة القصوى من مناهجه وعلومه التي تقوم على الوسطية والاعتدال ونبذ العنف والتطرف، مؤكدًا أن حكومة بنجلاديش تقدر لفضيلة الإمام الأكبر رعايته لطلاب بلاده الدارسين بالأزهر الشريف، كما تقدر لفضيلته مواقفه وجهوده المتواصلة في خدمة العالم الإسلامي.

أ ش أ