إطلالات فخمة للنجمات في حفل LACMA

اجتمعت أجمل نجمات السينما في حفل عشاء LACMA في لوس أنجلوس، ليلة البارحة. وقد رصعت السجادة الحمراء بأجمل الإطلالات نعرض لك أجملها في هذا الموضوع .

اختارت معظم النجمات اللون الأزرق الملكي لإطلالاتهن في هذا الحفل ، حيث ارتدت كيم كارداشيان فستاناً حريرياً بتصميم ضيّق نسّقته مع عقد ماسي براق ، بينما اختارت الممثلة ايمي آدامز فستاناً ناعماً بقصة صدر واسعة، أما الأميرة الفرنسية شارلوت كاسيراغي فأطلّت بفستان جميل بطبعات أنيقة، وتألقت جينيفر لوبيز بفستان براق بدا كالسماء المليئة بالنجوم اللامعة .

بدت العارضة الشابة كارا ديليفين أنيقة بفستان أسود على عكس إطلالاتها الكاجوال المريحة ، واختارت الممثلة سلمى حايك فستاناً أبيض جذاباً بتفاصيل جميلة على الصدر .أما الشابة سيلينا غوميز فقد اختارت فستاناً فضياً ،وكانت متألقة كعادتها .

ويمكن أن نعطي لقب أجمل إطلالة في هذا الحفل للممثلة كيت هادسون التي تألقت بفستان وردي جميل، ونجحت في تنسيقه بطريقة جميلة مع أحمر شفاة ملفت .

شاهدي معنا أجمل الإطلالات في حفل LACMA و أخبرينا برأيك.

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