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إطلالات فخمة للنجمات في حفل LACMA

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إطلالات فخمة للنجمات في حفل LACMA إطلالات فخمة للنجمات في حفل LACMA

الإثنين 03-11-2014 14:56

اجتمعت أجمل نجمات السينما في حفل عشاء LACMA في لوس أنجلوس، ليلة البارحة. وقد رصعت السجادة الحمراء بأجمل الإطلالات نعرض لك أجملها في هذا الموضوع .

اختارت معظم النجمات اللون الأزرق الملكي لإطلالاتهن في هذا الحفل ، حيث ارتدت كيم كارداشيان  فستاناً حريرياً بتصميم ضيّق نسّقته مع عقد ماسي براق ، بينما اختارت الممثلة ايمي آدامز  فستاناً ناعماً بقصة صدر واسعة، أما الأميرة الفرنسية شارلوت كاسيراغي فأطلّت بفستان جميل بطبعات أنيقة، وتألقت جينيفر لوبيز بفستان براق بدا كالسماء المليئة بالنجوم اللامعة .

بدت العارضة الشابة كارا ديليفين  أنيقة بفستان أسود على عكس إطلالاتها الكاجوال المريحة ، واختارت الممثلة سلمى حايك  فستاناً أبيض جذاباً بتفاصيل جميلة على الصدر .أما الشابة سيلينا غوميز  فقد اختارت فستاناً فضياً ،وكانت متألقة كعادتها .

ويمكن أن نعطي لقب أجمل إطلالة في هذا الحفل للممثلة كيت هادسون التي تألقت بفستان وردي جميل، ونجحت في تنسيقه بطريقة جميلة مع أحمر شفاة ملفت .

شاهدي معنا أجمل الإطلالات في حفل LACMA و أخبرينا برأيك.

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سيدتي