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سواريز بشأن عدم ترشيحه للكرة الذهبية: أفضل الصمت

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سواريز بشأن عدم ترشيحه للكرة الذهبية: أفضل الصمت سواريز بشأن عدم ترشيحه للكرة الذهبية: أفضل الصمت

برشلونة، (إفي): قال المهاجم لويس سواريز، إنه استغرب بعض الشيء لعدم ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2014 ، الذي شهد فوزه بجائزة الحذاء الذهبي كهداف لأوروبا مع فريقه السابق ليفربول الإنجليزي.

وصرح سواريز المنضم هذا الموسم لبرشلونة، في مقابلة مع إذاعة (راك 1) الكتالونية، نشرت مقتطفات منها اليوم "عدم ترشيحي للجائزة يثير انتباهي، لكني أفضل الصمت وعدم التعرض للمشاكل".

كان سواريز - 27 عاما - قد عوقب من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعدم اللعب في أي مباراة رسمية لأربعة أشهر، لعضه الإيطالي جيورجيو كيليني في مونديال البرازيل الماضي، وهي العقوبة التي انتهت اواخر الشهر الماضي.

واستهل سواريز مشواره الرسمي مع برشلونة بمشاركته في مباراتي ريال مدريد وسيلتا فيجو بالليجا، اللتين خسرهما الفريق الكتالوني، ليتنازل عن صدارة البطولة لغريمه الملكي التقليدي.

وتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم العام الماضي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، الأفضل لأربعة أعوام متتالية.

ذلك إضافة لحارس منتخب ألمانيا بطل العالم، مانويل نوير، قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبي العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لعام 2014.

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