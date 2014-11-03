بالفيديو - بتروجيت ينجو من فخ ' كوميدي ' للنصر

نجا بتروجيت من فخ النصر بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدوري المصري يوم الاثنين.
واستضاف النصر بتروجيت في افتتاج الجولة الثامنة من الدوري المصري.
وتقدم بتروجيت بثلاثية عن طريق حموده سمير (هدف في مرماه) وشيمليس بيكيلي وسامح شوشة في الدقائق 15 و49 و58.
وعاد النصر للمباراة بهدف كوميدي سجله عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" ثم أحرز صموئيل مانتي هدف الفريق القاهري الثاني لكن في الوقت بدل الضائع.
ورفع بتروجيت رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع بعدما حقق انتصاره الثالث في المباريات الأربعة الأخيرة.
فيما تجمد رصيد النصر عن نقطة واحدة في ذيل الترتيب.