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الزمالك: خالد قمر يعاني مشكلة أيمن منصور في 92

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الزمالك: خالد قمر يعاني مشكلة أيمن منصور في 92 الزمالك: خالد قمر يعاني مشكلة أيمن منصور في 92

أقر إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك بأن خالد قمر مهاجم الفريق لم يقدم الأداء المنتظر منذ انضمامه للقلعة البيضاء مطلع الموسم الجاري.

وقال يوسف: "خالد قمر لاعب مميز، ولكن يمر بمرحلة توفيق، وجلست معه أكثر من مرة، وطالبته بعدم الاستعجال والتركيز في المباريات".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "قلت لقمر لا داعي للقلق، لأن أيمن منصور مر بنفس موقفه عند انضمامه للزمالك عام 1992".

وأوضح إسماعيل يوسف: "أيمن منصور لم يسجل في أول 12 مباراة مع الزمالك، لكنه نال لقب هداف الدوري في نهاية الموسم".

يُذكر أن خالد قمر لم يسجل سوى هدفًا وحيدًا في مرمى طلائع الجيش، وصام عن التهديف على مدار خمس مباريات متتالية أمام الداخلية، الشرطة، وادي دجلة، سموحة، والاتحاد السكندري.

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