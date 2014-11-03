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نجم الحدود: أعرف كيف أسجل في الشناوي

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نجم الحدود: أعرف كيف أسجل في الشناوي نجم الحدود: أعرف كيف أسجل في الشناوي

يملك أحمد صبري لاعب حرس الحدود ثقة كبيرة في قدرته على هز شباك أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك.

الزمالك يستقبل الحدود يوم الأربعاء في الجولة الثامنة من عمر الدوري المصري.

ويستعد صبري لمواجهة الفريق الذي يشجعه ولديه فيه أصدقاء مميزين، مثل أحمد الشناوي حارس الزمالك ومنتخب .

وقال صبري لـFilGoal.com: "سجلت في الشناوي من قبل.. ولهذا أعرف كيف أهز شباكه".

وتابع اللاعب الموهوب "الشناوي تجمعني به علاقة طيبة للغاية، وأحبه على المستوى الشخصي، لكن في المباراة أستطيع التسجيل في مرماه".

ويخوض صبري مع حرس الحدود تحديا كبيرا، كون الزمالك لم تهتز شباكه في المباريات الـ5 الماضية بعد ثلاثة تعادلات سلبية مع اتحاد الشرطة والداخلية ووادي دجلة، وفوزين على سموحة والاتحاد السكندري.

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