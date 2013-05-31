دراسة : غياب فرص التعاون المشترك السبب في الصراع بين مصر ودول حوض النيل

كشفت دراسة بحثية ، أعدتها الدكتورة منار عزت محمد بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعى ، أن الصراع القائم بين مصر ودول حوض النيل على المياه سببه غياب فرص التعاون المشترك بين مصر وهذه الدول التى تعانى فقرا فى كافة مناحى الحياه ، وأوضحت الدراسة أن هناك دول فى حوض النيل تمتلك إمكانات كبيرة غير مستغلة وتحتاج إلى تعاون حتى يتم استغلال هذه الموارد الثمينة منها إنتاج الطاقة الكهرومائية الغير مستغلة أو بالأحرى مهدرة .

وقالت الدرسة أنه حتى الآن يمثل إنتاج الكهرباء من المصادر المائية 7% فقط من الإمكانات المتاحة ، فضلا عن توافر إشعاع الشمس وسرعات الرياح والتى يمكن الاستفادة منها فى تسخين وتحلية المياه وإنتاج الكهرباء ، وأشارت الدراسة إلى أن مصر تعتبر من الدول الرائدة فى الاستفادة من الطاقة الكهرومائية الموجودة على أراضيها حيث يتم استغلال 98% من إجمالى المصادر المائية المتاحة لديها .

وكشفت الدرسة أنه بإمكان دولة الكونغو الديمقراطية أن تنتج كهرباء تزيد على احتياجات دول حوض النيل كاملة وتوفير فائض منها لأنها تمتلك إمكانات توليد الكهرباء من الطاقة المائية بنحو 550 تيروات فى الساعة ، إلا أنها غير مستغلة بالمرة ،كما كشفت الدراسة أن مصر تحتل المرتبة الأولى فى متوسط نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء ، بينما تحتل أثيوبيا المركز الأخير .

وكشفت الدراسة ندرة المياه المتجددة فى دول حوض النيل وأشارت إلى أن نصيب الفرد متوسط من عام 2008 وحتى 2010 تراوح بين 19967 متر مكعب سنويا فى دولة الكونغو ، ووصل فى مصر إلى 703 متر مكعب سنويا مما ييشر إلى حدة الفقر المائى فى مصر مقارنة بباقى دول حوض النيل ،وأشار البحث إلى ارتفاع معدلات الفقر فى دول حوض النيل حيث يعيش تحت خط الفقر نسبة كبيرة من سكان الحوض بلغت 81.3% .

وقالت الدراسة أن مشكلة ندرة المياه ومحدوديتها أهم التحديات الحالية والمستقبلية التى تواجه مصر ، وأن الخلاف والصراع فى دول حوض النيل تتركز جوانبه فى أن 86% من مياه النيل تأتى من المرتفعات الأثيوبية وأن أحد أهم التحديات التى تواجهنا تتمثل فى عدم قبول الاتفاقات السابقة التى تعطى لمصر والسودان باعتبارهما دولتى مصب حقوق تاريخية مكتسبة إلى جانب التوترات وحالات التهديد التى حكمت علاقات أهم دولتين فى الحوض كما وصفهما البحث مصر وأثيوبيا .

وكشفت الدراسة أن غياب التعاون المشترك بين دول الحوض هو ما أوجد الصراع القائم حاليا ، حيث كشفت الدراسة حجم النشاط التجارى بين مصر ودول الحوض خلال الفترة من 2003 وحتى 2010 واتضخ خلاله أن الميزان التجارى بين مصر ودول الحوض حقق عجزا بلغ 66.7 مليون دولار عام 2003 فقط ، وفى عام 2009 تراجعت الصادرات المصرية إلى 799 مليون دولار وتراجعت الواردات إلى 271 مليون دولار ، وطالبت الدراسة بضرورة زيادة حجم الوادرات المصرية إلى دول الحوض بما يساعد على تنمية النشاط التجارى فى المستقبل .

وطالب البحث بضرورة تأسيس علاقات وروابط بين دول الحوض خاصة أثيوبيا وضروة أن يكون هناك تعاون مشترك لتفهم الاحتياجات التنموية وتحقيقها ، كما طالب بالسعى لتكوين إدارة رشيدة لمورد المياه بما يحقق مصالح الدول السياسية والاقتصادية والمشاركة فى التجارة والاستثمار ، كما طالب بضرورة التعاون المشترك بين رجال الأعمال فى كافة الدولة لإقامة مشروعات مشتركة والتواجد الثقافة والحضارى والتنويرى المصرى بما يخدم مصالح شعوب دول الحوض