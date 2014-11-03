' أليكسس سانشيز مثل الثور '

شبه مايكل أرتيتا قائد وسط أرسنال لاعب الفريق ومهاجمه التشيلي أليكسس سانشيز "بالثور"، مثنيا على ما يقدمه اللاعب المنتقل للمدفعجية قادما من برشلونة.

أليكسس سانشيز سجل 10 أهداف في 16 مباراة مع المدفعجية. ويستعد اللاعب لقيادة الفريق اللندني أمام أندرلخت البلجيكي في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وقال أرتيتا عن لاعبه المميز: "أليكسس سانشيز مستواه رائع، وهذا لم يفاجئنا لأننا نعرف قدراته جيدا منذ جاء".

وتابع الإسباني الذي ارتدى ألوان إيفرتون قبل أرسنال "لاعبو أمريكا اللاتينية يجدون الدوري الإنجليزي صعبا.. لكن بقدرات أليكسس، بسرعته بقوته ومهاراته وخدعه في الملعب، انسجم أليكسس بسرعة".

وأضاف "إنه كالثور في أرض الملعب.. يجعل حياتنا أسهل كثيرا في أرسنال بمردوده غير العادي".