محافظ بورسعيد يزيل 23 ألف متر تعديات علي أملاك الدولة بحي الضواحي

قام اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد بقيادة واحدة من أكبر حملات إزالة الاشغالات بالمحافظة وذلك بالتعاون مع القيادات الأمنية والتنفيذية بمحافظة بورسعيد حيث تم إزالة 23 الف متر تعدي علي أملاك الدولة وذلك من سور اللنش علي بحيرة المنزلة وحتى بدايه ورش شباب الخريجيين بمنطقة الحرفيين .

وتم إزالة العديد من المخازن التي اقيمت منذ فترة بطريقة غير قانونية حيث تم تحذير المخالفين أكثر من مرة بضرورة إزالة الاشغالات نظرا لما يمثلة علي خطورة في هذة المنطقة التي كان يستخدمها المهربون .