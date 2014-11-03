دراسة بحثية بطب المنوفية: 14.11% من سكان مصر مصابون بمرض السكر

تمكن فريق بحثى من طلاب كلية الطب جامعة المنوفية من الانتهاء من دراسة بحثية لبيان معدل إنتشار مرض السكر والعوامل المسببة له ومدى انتشار مضاعفاته ومعدل الوعي والمتابعة بجمهورية مصر العربية وأسفرت النتائج أن نسبة انتشار مرض السكر في مصر وصلت إلى 14.11% من إجمالي عدد السكان .

وكشف الفريق البحثى عن تفاصيل الدراسة في المؤتمر الدولي التاسع للجمعية العربية لأمراض السكر والميتابوليزم المنعقد تحت رعاية جامعة الدول العربية والاتحاد الدولي الفيدرالي لمرض السكر بحضور السير مايكل هيرست رئيس الاتحاد الدولي الفيدرالي لمرض السكر ونخبة من كبار أساتذة السكر والغدد الصماء بمصر .

وأوضح الطالب أحمد صبري الحامولي قائد فريق البحث أن الدراسة تمت بإختيار عينة عشوائية بلغت 5832 فرد من القاهرة كممثل للمدن والمنوفية كممثل للمحافظات الريفية تترواح أعمارهم بين 20 – 79 عاما وقد خضعوا لاختبار لقياس مستوى السكر في الدم واستبيان لتبين نمط الحياة ووجود عوامل المسببة للمرض وخضعوا لفحص اكلينيكي يشمل ايضا الوزن والطول ومقاس الوسط .

وبعد فحص خرجت النتائج كالاتى ، أن نسبة انتشار مرض السكر في مصر قد وصلت الى 14.11% من أجمالي عدد السكان ، وأن أشهر العوامل المسببة للمرض في جمهورية مصر العربية هي السمنة والتأثير الوراثي وارتفاع ضغط الدم وزيادة العمر.

وأن 75.09 % من المصابين بالسكر يعانوا من اضرابات في الجهاز الهضمى و70.23 % يعانون من التهاب بالأعصاب الطرفية و 62.09 % يعانون من مشاكل في العين و 19.93 % يعانون من مشاكل في الكلى وعن وعي المرضى بمرض السكر فان 76.06 % من اجمالي المرضى يواظبون على العلاج بصورة منتظمة ، ولكن 55.04 % فقط هم من يمارسون النشاط البدني بانتظام.

كما كشفت الدراسة أن المتابعة الدورية لمستوى السكر في الدم بلغ 38.99 % فقط و10.06 % فقط من المرضى يتابعون مع الطبيب المعالج بانتظام مما يدل على زيادة كبيرة في معدل انتشار مرض السكر ومضاعفاته في الآونة الأخيرة مما يستدعي تدخل جذري للقضاء على المرض وتضييق الخناق عليه للحد من المشكلة والتقليل من العبء الاقتصادي والاجتماعي الناتج عنه ويتطلب المزيد من حملات التوعية بمرض السكر وكيفية الحد من مضاعفاته.

ترأس فريق البحث الطالب أحمد صبري الحامولي الطالب بالفرقة السادسة بكلية طب المنوفية والأول على دفعته ورابع أفضل طالب طب على مستوى العالم وفقا لنتيجة المسابقة التي نظمتها جامعة ليون في نوفمبر الماضي لأوائل طلبة كليات الطب على مستوى العالم كقائد لفريق البحث.

وشارك معه محمد أشرف آدم والشيماء عبد القادر تركي وأماني فريد الزيات ومحمد مرضي حماد ومحمد جمال جميل الطلبة بالفرقة السادسة ونورا عطا الله الطالبة بالفرقة الثانية وكل من سارة صبري الحامولي وأسماء فاروق أبو حشيش الطلبة بالفرقة الثالثة ،تحت اشراف أساتذة وحدة السكر التابعة لقسم الباطنة العامة بكلية الطب جامعة المنوفية.