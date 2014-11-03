بالفيديو: برنامج رياضي منحّف للأرداف

تعاني الغالبية من مشكلة تراكم الشحوم في منطقة الأرداف، وذلك نتيجة تناول الطعام غير الصحي بطريقة عشوائية، وعدم شرب الماء بكميات كافية، ما يسبّب احتباس الماء داخل الجسم، ويشوّه تناسق القوام! ولذا، يترتب على من تعاني من هذه المشكلة شرب لتر ونصف اللتر من الماء، على الأقل، مع الالتزام باستهلاك الوجبات الصحية الخالية من السكر، علماً أن هذا الأخير يتحوّل إلى دهون تُختزن في مناطق معينة من الجسم، كما ممارسة التمرينات الرياضية المتعلّقة.

"سيدتي نت" زار نادي Body Garage في "الأشرفية" ببيروت، للاطلاع من المدرّب بلال علوية على برنامج رياضيّ، خاص بتنحيف منطقة الأرداف.

يتضمّن هذا البرنامج 6 حركات، عليك القيام بكلّ منها 12 مرّة، وذلك بصورة متواصلة:

-Sumo Squat ball: امسكي الأوزان (الدمبل) بيديك، وضعي الكرة السويسرية خلف ظهرك، وقومي بالقرفضاء بشكل متكرّر.

-Bridge on ball: استلقي على الأرض، وضعي رجليك على الكرة السويسرية ويديك خلف ظهرك، وانهضي بخصرك إلى الأعلى.

-Lying side hips abducation: تفيد هذه الحركة الوركين، ويتمّ تنفيذها بالاستلقاء إلى جانبك على الأرض. ثم، ضعي كوع يدك بشكل زاوية 90 درجة على الأرض، وحرّكي ساقك إلى الأعلى والأسفل. وكّرري التمرين نفسه بالساق الأخرى.

-Swing move with dumbbells: قفي، وامسكي الأوزان بيديك، ثم قومي بالقرفصاء مع تحريك يديك نحو الأعلى والأسفل، مع الحرص على الحفاظ على ظهرك مسطحاً.

-Side lunges: افتحي قدميك وانحني نحو رجلك اليمنى مع ثني الركبة اليمنى. ثم، كرّري التمرين للجهة اليسرى.

-Walking squat: قومي بحركة "السكوات"، التي تعتمد على القرفصاء 7 مرات، مع المشي خطوة واحدة في كل مرّة.

*ملاحظة: بعد الانتهاء من هذا التمرين، عليك مزاولة المشي لمدة 40 دقيقة على آلة المشي(الترادمل)، فارتشاف الشاي الأخضر.

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