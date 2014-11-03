أمين عام الاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الدولية: ندعم مصر في مواجهة الإرهاب

أكد المستشار بلال محمد النمس -أمين عام الاتحاد العربي لمكافحة غسيل الأموال والجرائم الدولية- التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية ان الاتحاد لديه العديد من الخطط والاساليب لمساندة الدولة فى مواجهة الارهاب وغسل الأموال .

وأضاف فى تصريحات صحفية ان الاتحاد يساند جهود مصر والدول العربية للتصدى للتنظيمات الارهابية الاجرامية دوليا بوسائل قانونية من اجل ملاحقة المجرمين وسد منابع تمويل الارهاب.

وأضاف أن الأمة العربية تمر بمرحلة فارقة خاصة مع تزايد الارهاب الاسود من خلال العديد من التنظيمات الاجرامية التى تساندها بعض الدول الاستعمارية من اجل تفتيت وتمزيق المنطقة وهو المخطط الذى افسدته ثورة 30 يونيو فى مصر تأكيدا لدورها فى التصدى للمخططات الى تستهدف الامه العربية بأسرها.