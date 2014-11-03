جنبلاط يشكر الملك عبد الله وأولاند على الهبة السعودية لتسليح الجيش اللبناني من فرنسا

شكر الزعيم اللبناني وليد جنبلاط رئيس “اللقاء الديمقراطي”، خادم الحرمين الشريفين عاهل المملكة العربية السعودية الملك عبد الله بن عبد العزيز، والرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند على الهبة السعودية لتسليح الجيش اللبناني من فرنسا.

وقال جنبلاط في – تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” – إن “رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رئيس تيار المستقبل سعد الحريري والرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، لعبا دورا لتثبيت هبة المليارات الثلاث”.

وأعرب جنبلاط عن سعادته لأنه تم التأكيد أن “الهبة للجيش اللبناني سيتم الانتهاء منها”.. واصفا “السلاح الفرنسي بأنه هدية قيمة”.

أ ش أ