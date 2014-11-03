مقتل عنصرين من قوات مجلس شورى ثوار بنغازي

قتل عنصران من قوات مجلس شورى ثوار بنغازي ، جراء اشتباكات مع قوات الجيش الليبي بمحور 17 فبراير بمدينة بنغازي.

وقال آمر كتيبة 204 دبابات الجيش الليبي أحمد الحراري مساء اليوم، إن عنصرين من قوات مجلس شورى ثوار بنغازي قتلا اليوم جراء اشتباكات مع الجيش الليبي عند محور 17 فبراير، لافتًا إلى أن قتالا شرسا بحي الصابري والليثي جاري الآن.

وأضاف أنه تم إخلاء سكان حي “بلعوم” وذلك للجوء عناصر من أنصار الشريعة إلى منازل الأهالي مما يصعب من حالة الاشتباك معهم خوفا على أرواح الأسر.

يذكر أن مدينة بنغازي تشهد قتالا شرسا بين قوات الجيش الليبي وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

أ ش أ