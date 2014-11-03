أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... يعلم الفنانة / هالة صدقي لعبة سحرية ويخدع الجميع -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... مجموعة ألعاب سحرية رهيبة -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الاربعاء 5-4-2017 -
ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية -
أهالي مثلث ماسبيرو بدائل الإسكان «حلوها مر» -
إزالة 5 عقارات مخالفة على كورنيش المعصرة -
صحة الدقهلية : إنشاء وحدة للغسيل الكلوي وعناية مركزة بمستشفى شبراهور -
"الزملوط" يكرم فريقَي نهائي دوري مراكز الشباب بالوادي الجديد -
بعد انتظار قدوم طفلها الأول.. ذهبت لتلِد ففارقا الحياة معًا -
ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مقتل عنصرين من قوات مجلس شورى ثوار بنغازي

Google+ Print
مقتل عنصرين من قوات مجلس شورى ثوار بنغازي مقتل عنصرين من قوات مجلس شورى ثوار بنغازي

أرشيفية

قتل عنصران من قوات مجلس شورى ثوار بنغازي ، جراء اشتباكات مع قوات الجيش الليبي بمحور 17 فبراير بمدينة بنغازي.

وقال آمر كتيبة 204 دبابات الجيش الليبي أحمد الحراري مساء اليوم، إن عنصرين من قوات مجلس شورى ثوار بنغازي قتلا اليوم جراء اشتباكات مع الجيش الليبي عند محور 17 فبراير، لافتًا إلى أن قتالا شرسا بحي الصابري والليثي جاري الآن.

وأضاف أنه تم إخلاء سكان حي “بلعوم” وذلك للجوء عناصر من أنصار الشريعة إلى منازل الأهالي مما يصعب من حالة الاشتباك معهم خوفا على أرواح الأسر.

يذكر أن مدينة بنغازي تشهد قتالا شرسا بين قوات الجيش الليبي وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا