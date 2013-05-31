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إمام مسجد بالأقصر يطالب "الرئاسة" بأن تلوح باستخدام القوة ضد إسرائيل وإثيوبيا

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إمام مسجد بالأقصر يطالب "الرئاسة" بأن تلوح باستخدام القوة ضد إسرائيل وإثيوبيا إمام مسجد بالأقصر يطالب "الرئاسة" بأن تلوح باستخدام القوة ضد إسرائيل وإثيوبيا
خطيب الجمعة يطالب "النخب السياسية" بالهدوء حتى تخرج من أزمتها

كتب : محمد عبد اللطيف الصغير الجمعة 31-05-2013 14:28

طالب الشيخ علاء مفتاح، خطيب مسجد "الكلالسة" بشمال الأقصر، بأن تضع الرئاسة ملف سد "النهضة" في اهتماماتها الأساسية، وأن تكشف للشعب ماذا تفعل اتجاه التعدي على حصة مصر من النيل، وأن تلوح بالقوة اتجاه إسرائيل وإثيوبيا.

وأضاف إمام المسجد، في خطبة الجمعة، أن نهر النيل له مكانته عبر التاريخ، وهو شريان الحياة حتى أن محمد علي حين أراد أن يؤمن منابعه اهتم بإفريقيا وحسن علاقاته بدولها.

وأكد الخطيب على ضرورة بحث الدراسات التي قدمها العلماء والباحثين لحماية النيل قبل التفكير في دخول حروب، والبحث عن الحلول والمداخل التي يجب أن تتخذ.

وتعجب مفتاح ما وصفهم بـ"النخب السياسية"، الذين ينشغلون بـ"التمرد" و"التجرد" وحملات التأييد والمعارضة، وطالبهم بهدنة حتى تستطيع مصر الخروج من هذا المأزق الكبير.

وحمّل مفتاح، إسرائيل مسؤولية ما يحدث في إثيوبيا، ويتهمها بإثارة القلاقل في دول حوض النيل، مضيفا أنه تسعى لفكرة التمكين الإسرائيلي وتحقيق الحلم المكتوب على باب القدس من النيل للفرات، مطالبا بغلق كل الطرق في وجه العدو الصهيوني بالحكمة والدهاء والعمل.

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