إقالة مكاليلي بسبب سوء النتائج

باريس، (إفي): أقيل اللاعب الدولي السابق الفرنسي كلود مكاليلي اليوم من تدريب مواطنه باستيا بسبب سوء النتائج.

وكانت هذه أول تجربة تدريب منفردة لمكاليلي بعد ثلاثة مواسم عمل خلالها مساعدا للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي والفرنسي لوران بلان في باريس سان جيرمان.

وكان مكاليلي عُين الصيف الماضي مدربا للنادي الفرنسي خلفا لفريدريك هانتز.

ويحتل باستيا، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز العاشر، حاليا المركز الـ19 بالدوري الفرنسي عقب هزيمته السبت بهدف نظيف من جانجون.

يشار إلى أن عددا من أندية الدوري الفرنسي الكبرى مثل ليون كانت مهتمة بالتعاقد مع مكاليلي قبل توقيعه لباستيا.

وكان مكاليلي قال قبل بداية الموسم في حوار مع صحيفة (ليكيب) الفرنسية أن هدفه مع باستيا هو "البقاء في الدوري".