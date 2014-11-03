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السويد تستدعى إبراهيموفيتش على الرغم من عدم تعافيه

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السويد تستدعى إبراهيموفيتش على الرغم من عدم تعافيه السويد تستدعى إبراهيموفيتش على الرغم من عدم تعافيه

مالمو (السويد)، (إفي): استدعى المدير الفني للمنتخب السويدي اريك هامرين اليوم نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، زلاتان ابراهيموفيتش للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2016)، على الرغم من أن اللاعب لا يشارك مع النادي الباريسي منذ شهر ونصف بسبب الاصابة.

وكان هامرين استدعى إبرا لمبارايات السويد مطلع الشهر الماضي، ولكن لم يشارك قائد في النهاية بسبب الاصابة.

وقال المدرب أثناء الاعلان عن القائمة: "تحدثت معه نهاية الأسبوع الماضي وكان يشعر بالتفاؤل، وقررنا ضمه هذه المرة أيضا في القائمة، أتمنى أن يعود للتدريبات هذا الأسبوع".

واستدعى هامرين لقائمة الفريق اثنين من مهاجمي المنتخب تحت 21 عاما وهما جون جيديتي لاعب سلتيك الاسكتلندي وإيساك كيسي ثيلين لاعب مالمو السويدي للعب في مباراتي مونتنجرو بتصفيات (يورو 2016) وفرنسا الودية.

وتحتل السويد المركز الثالث في المجموعة السابعة برصيد خمس نقاط بفارق الأهداف عن روسيا صاحبة المركز الثاني ونقطتين عن النمسا صاحبة الصدارة.

وتضم القائمة، الذي من المقرر ضم مدافعين لها في وقت لاحق، كل من:

المرمى: أندريس ايساكسون وجوهان دالين وكريستوفر نوردفلدت.

الدفاع: ميكائيل أنتونسون وبيير بينجستسون وأندرياس جرانكفيست وميكائيل لوستيج ومارتين أولسون.

الوسط: جيمي دورماز والبين ايكدال واليكسندر كاسانكيليتش وكيم كالستروم وسباستيان لارسون وبونتوس ورنبلوم ونبيل باهوي وايميل فورسبرج.

الهجوم: زلاتان ابراهيموفيتش وجون جيديتي واركان زنجين وماركوس برج وبرانيمير هرجوتا وايساك كيسي ثيلين.

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فيديو اليوم السابع

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