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رودجرز: كريستيانو أفضل لاعبي العالم.. نأمل ألا يسجل

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رودجرز: كريستيانو أفضل لاعبي العالم.. نأمل ألا يسجل رودجرز: كريستيانو أفضل لاعبي العالم.. نأمل ألا يسجل

مدريد، (إفي): وصف المدير الفني لليفربول الإنجليزي، برندان رودجرز، نجم ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو بأنه "أفضل لاعب في العالم"، معربا عن أمله في ألا ينجح في هز شباك فريقه غدا الثلاثاء بالجولة الرابعة في دور المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي.

وقال رودرجز في مؤتمر صحفي اليوم "سنلعب ضد فريق يمتلك أفضل لاعب في العالم حاليا وهو كريستيانو الذي حافظ على مستوى رائع على مدار سنوات ويلعب بثقة كبيرة، نأمل في ألا يسجل بمرمانا غدا".

ويواجه الحمر، تشيلسي في الدوري الإنجليزي عقب مباراة ريال مدريد بدوري الأبطال، حيث تقدم المباراتان فرصة أمام ليفربول لقلب نتائجه السيئة.

وصرح المدرب "لا نرغب في إحباط الجماهير، نتمتع بثقة كبيرة ونحن في قمة التركيز لتقديم أداء طيب وتحقيق نتيجة جيدة، الأمر بمثابة فرصة وليس تهديدا".

وأضاف رودجرز "لا يزال أمامنا فرصة للتأهل عن المجموعة، لذا سندخل المباراة ونحن نحترم أفضل فريق في العالم، ولكن مع ايمان بقوة لاعبينا القادرين على تحدي أي خصم".

وأشاد المدرب بقائد ريال مدريد الإسباني إيكير كاسياس حيث قال "إنه حارس عظيم وظل لسنوات طويلة ضمن الصفوة، أهميته بالنسبة لريال مدريد وإسبانيا كبيرة، حتى ولو مر بفترة سيئة، إنه إسطورة بالنسبة للريال والمنتخب".

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