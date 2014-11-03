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خبراء المفرقعات يكشفون وكرا للدعارة بالمنوفية

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خبراء المفرقعات يكشفون وكرا للدعارة بالمنوفية خبراء المفرقعات يكشفون وكرا للدعارة بالمنوفية

اكتشف قوات الشرطة وكرا لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالصدفة أثناء قيام حملة لخبراء المفرقعات والحماية المدنية بالكشف عن السيارات المتروكة مهملة بالشوارع ليبلغ الأهالى عن الشقة المشبوهة ويتم إلقاء القبض على 7 أشخاص ثلاثة رجال واربع سيدات بينهم اثنين قاصر.

وكان قد تبلغ لمركز شرطة منوف من إدارة شرطة النجدة بوجود سيارة متروكة رقم) ط ص ل 1485 ملاكى ) ماركة فيرنا بقرية تتا وبفحصها تبين خلوها من أي مواد متفجرة , وأثناء الفحص حضر بعض الأهالى وأبلغوا بوجود بعض السيدات والرجال يقومون بممارسة الرذيلة داخل شقة مشبوهه.

وعلى الفور تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومداهمة المنزل وتم ضبط كل من ” م ف ع 26 سنة طالب و م س س 29 سنة و أ ا 33 سنة عامل زراعى و أ ص ع 26 سنة ربة منزل و ح ع ق 21 ربة منزل وهـ ع ع 16 سنة و س ع ع 15 سنة طالبة بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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