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"سد النهضة" يتصدر خطب الجمعة بالمنيا

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"سد النهضة" يتصدر خطب الجمعة بالمنيا "سد النهضة" يتصدر خطب الجمعة بالمنيا
خطيب: إسرائيل وراء إقامة السد

كتب : إسلام فهمي الجمعة 31-05-2013 14:58

تصدرت أزمة سد النهضة، عنوان خطب الجمعة بالمنيا، حذر الخطباء من تداعيات إقامة السد على مستقبل الزراعة والحياة في ، وطالبوا الرئيس مرسي، باتخاذ مواقف حاسمة تجاه الإثيوبية.

في مسجد أبوهلال بقرية زهرة، قال الشيخ جمال زكي، إن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر رفض أن ينحني للغرب، ولم يركع للأمريكان، وأقام السد العالي، وكان يجيد التعامل مع هذه الشعوب، ولم يسمح لدول الغرب بأن تسيطر على دول حوض النيل.

وفي مسجد السيدة زينب، قال الشيخ عماد عبد العزيز، إن سد النهضة يقف وراءه اليهود؛ لإجبار مصر على خوض حرب شرسة بسبب المياه، خاصة أن إثيوبيا يحركها اللوبي الصهيوني، وطالب الحكومة المصرية، أن تنتبه وتبسط نفوذها في دول حوض النيل لأن السدود سوف تقام تباعا، حال قيام إثيوبيا ببناء سد النهضة وعدم اتخاذ موقف قوي ضدها.

وفي مسجد السلام، وصف الشيخ حسين عمار، الأزمة بـ"العنيفة" وقال لو أقيم هذا السد ستواجه مصر مشاكل لا حصر لها.

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