بالصور.. “مصر اللي مشفتهاش” من إسكندرية إلى أسوان بمتحف محمود مختار

نقرير: مارينا ميلاد

قاعة عرض بمتحف محمود مختار الثقافى لا تتعدى مساحتها أمتارا معدودة تجمع مصر بأكملها من الأسكندرية والقاهرة مرورًا بالواحات والفيوم وسيناء، ووصولًا إلى الأقصر وأسوان، وذلك من خلال 60 صورة فوتوغرافية تم عرضها داخلها، لتعرفك على “مصر اللى مشفتهاش”، وهو اسم معرض التصوير، الذى تنظمه وزارتى الثقافة والسياحة، بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية و هيئة تنشيط السياحة.

تناول حضارة مصر القديمة والحديثة، وإبرازالأماكن المميزة بها من خلال عدسة مصورين، هو الهدف من المعرض، الذى يشارك فيه 19 فنانًا يحاولون نقل رؤية مختلفة حملتها أعينهم إلى الجمهور داخل و خارج مصر.

يقول المصور أحمد يسرى، أحد المشاركين بالمعرض، إن إختيار المصورين المشاركين فى المعرض جاء بناءًا على إقتراح ثلاثة من الزملاء المتعاونين مع وزارة الثقافة، مضيفًا:”هدفنا نخلى الناس تشوف مصر الجميلة، من خلال صور لأماكن معروفة بنتناولها بزاويا مختلفة، أو أماكن غير معروفة بيتعرفوا عليها لأول مرة”.

ما بين الجانب التاريخى، والجانب السياحى، وإظهار بعض التقاليد المصرية تتنوع الصور، حسبما يرى عمرو مقلد، أحد المنظمين والمشاركين: “بشارك فى المعرض بـ 6 صور من أسوان و سانت كاترين ومصر القديمة، وكان التركيز على الأماكن دى لأنها أماكن جاذبة للسياحة، اللى بنعمل على الترويج ليها من خلال المعرض”.

كانت لمقاهى الحارة المصرية، وما تحمله من وجوه بسيطة ومعبرة نصيب من المعرض كجزء من تاريخ مصر، الذى اظهره هذه المرة على طريقته المصور محمد ربيع، المشارك بثلاث أعمال تشمل مقهى داخل حارة، والبحيرة الساحرة بالفيوم، وجامع السلطان حسن، مشيرًا إلى ضرورة أن ينتقل المعرض إلى الخارج، ليستطيع الراغبين فى زيارة مصر و محبى تاريخها التعرف عليها.

حضر حفل إفتتاح المعرض، مساء أمس، كل من محمد دياب، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الفنون، أحمد عبد الفتاح، رئيس الأدارة المركزية للمتاحف، وضيف شرف المعرض الفنان أيمن لطفي، الذي حصل مؤخرًا على جائزة المحاضر المتميز في المؤتمر الدولي للتصوير الفوتوغرافي بالولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى مندوبى وزارة السياحة، والمصورين المشاركين.

فيما قدم الفنان عامر التونى فقرة الأنشاد الدينى على هامش الإحتفالية الخاصة بالمعرض، الذى يستمر حتى 12 نوفمبر الجارى.

ويقول الدكتور أحمد عبد الغنى، رئيس قطاع الفنون التشكيلية لـ”اونا”، إن هناك محاولات لطرق جميع الأبواب و مساندة جميع الأفكار لتنشيط السياحة المصرية، نظرًا لأنها من القطاعات الهامة للدخل القومى المصرى، موضحًا أن إختيار متحف محمود مختار لاستضافة هذا المعرض جاء لما يحمل هذا المتحف من قيمة فنية و ثقافية كبيرة، كما أن موقعه فى وسط المدينة يجعل هناك سهولة فى الوصول إليه، وهو ما قد يسهم فى مشاهدة قطاع كبير من المواطنين للمعرض.