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القائد العسكري لحلف «الناتو»: الخروقات الجوية الروسية تتزايد

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قال القائد العسكري لحلف شمال الأطلسي، الإثنين إن التوغلات الأخيرة للطائرات الروسية المقاتلة والقاذفات بعيدة المدى في المجال الجوي الأوروبي تضمنت تشكيلات أكبر وأكثر تعقيدا وتتبع مسارات أكثر «استفزازا» من ذي قبل.

وقال فيليب بريدلاف، القائد الأعلى للقوات المتحالفة في أوروبا، في بيان أمام وزارة الدفاع الأمريكية: المهم في الأمر هو أنه على مر التاريخ كانت معظم هذه التوغلات بتشكيلات صغيرة وفي بعض الأحيان تكون لطائرة أو اثنتين بحد أقصى.

وأضاف: «ما رأيناه في الأيام السبعة الماضية هو تشكيلات أكثر تعقيدا من الطائرات التي تتبع مسارات طيران أعمق قليلا وأقول إنها أكثر استفزازا».

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