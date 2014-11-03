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إسرائيل تصدق على بناء 500 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية

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إسرائيل تصدق على بناء 500 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية إسرائيل تصدق على بناء 500 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية

مدينة القدس

صدقت وزارة الداخلية الإسرائيلية اليوم، الاثنين، على بناء 500 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية، وفقًا لصحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة – في نبأ أوردته على موقعها الإلكتروني – إن لجنة المنطقة التابعة لوزارة الداخلية للتخطيط والبناء في القدس وافقت على بناء الـ 500 وحدة سكنية في القدس الشرقية بجوار مستوطنة رمات شلومو، التي تقع وراء الخط الأخضر.

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الخطوة تأتي بالإضافة إلى الخطة الحالية لبناء 1600 وحدة سكنية في القدس الشرقية.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أصدر يوم 27 أكتوبر الماضي، قرارا للجهات المختصة بإعداد خطط لبناء أكثر من 1000 وحدة سكنية في مستوطنتي “رمات شلومو” و”جبل أبو غنيم” القائمتين على أراضي الضفة الغربية.

وأضاف نتنياهو أنه قرر البدء بالتخطيط لمشروعات في البنى الأساسية في مستوطنات الضفة الغربية، بما فيها إقامة 12 شارعا.

أ ش أ

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