محافظ دمياط يبحث آليات توزيع الأسمدة ويشدد على الصرف طبقاً للمزروع فعليًا

عقد اللواء محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط اجتماعاً لمناقشة منظومة توزيع الأسمدة على المزارعين وآليات التنفيذ ، وذلك بحضور اللواء فايز شلتوت السكرتير العام للمحافظة والمهندس منصور حسن وكيل وزارة الزراعة ومديري إدارة التعاون الزراعي والإدارات الزراعية.

وأوضح المحافظ أن تحديد الحصص والاحتياجات حسب طلبات الجمعيات المحلية من خلال عقد ثلاثي بين البنك والمصنع والجمعية ، حيث أن البنك لديه 25% من حصص الأسمدة المدعمة ولا يتم الصرف إلا بعد موافقة وكيل وزارة الزراعة على الحصص المخصصة لكل جمعية من شون البنك .

وشدد المحافظ على أن يتم الصرف طبقاً للمزروع فعلياً والمقررات السمادية الخاصة بكل محصول ، وذلك من خلال توقيع مستلم الحصة وبطاقة الرقم القومي لضمان شفافية الصرف .

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أنه تم صرف حصة شهر أكتوبر بالكامل من السمادويوجد احتياطي 4450 طن سماد لشهر نوفمبر.

وقد كلف المحافظ اللواء فايز شلتوت سكرتير عام المحافظة بتشكيل لجان متابعة ميدانية وعمل تمام يومي بالكمية الواردة ، ومطابقة ذلك مع الكميات والحصص المقررة ، كما تقرر خلال الاجتماع عمل دراسة شاملة طبقاً للاحتياجات الفعلية من الأسمدة للمحاصيل التي تزرع في المحافظة ، ونوعية التربة وأحوال الطقس ، كما تم تحديد خط ساخن رقم 2324193 لتلقي أية شكاوى من المزارعين عن صرف الأسمدة .