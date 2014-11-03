رئيس حي العجوزة يُشيد بمشروع نموذج محاكاة مجلس الوزراء والمحليات

أشاد اللواء أحمد عبد الحميد رئيس حي العجوزة، بمشروع نموذج محاكاة مجلس الوزراء ومجالس المحليات”CMLC”، خطوة على طريق بناء مصر الجديدة.

وأضاف عبد الحميد خلال كلمته فى المؤتمر الافتتاحى للمشروع، ان من يرفع اسم الوطن هولاء الطلاب الذين يسعون جاهدين على الابداع والابتكار فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد

من ناحية آخرى يقدم الشاعر محمد هشام رجب صاحب ديوان “شيزوفرينيا” واصغر شاعر بمعرض الكتاب الدولى فقرة شعرية خلال احتفاليه نموذج محاكاه مجلس الوزراء بمسرح وزاره الشباب.