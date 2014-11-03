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بالفيديو.. كلمة السيسي في مناورة «بدر 2014» (نص كامل)

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قدم الرئيس عبدالفتاح ، اعتذارًا وتحية وتقدير لأهالي سيناء، على ما قدموه في سبيل الوطن، مطالبا إياهم ألا يتركوا أحدًا يدخل بينهم وبين شعب ، لأن شعب مصر واحد.

وكشف السيسي، في كلمته خلال المناورة التعبوية «بدر 2014» والتي نفذتها تشكيلات من القوات الجوية، الاثنين، أن مصر بحاجة إلى ما بين 12 إلى 15 ألف ميجاوات كهرباء، يحتاج توافرها إلى أكثر من 15 مليار دولار.

وأشار السيسي إلى أن مشكلة الوقود لا تقل صعوبة عن الكهرباء، موضحا أن مصر في حاجة لوقود يتراوح قيمته ما بين 10 إلى 15 مليار دولار .

وأعرب الرئيس عن استيائه من الشائعات التي استهدفت قلب الحقائق، من خلال الزعم بأن مقتل جنودنا في الشيخ زويد كان في ليبيا وليس في سيناء، مضيفا: «نحن لا نكذب مطلقا على شعب مصر، والعملية الإرهابية الغادرة كانت تهدف التشكيك في قدرات الجيش المصري، خاصة بعد الإعلان عن مناورة (بدر 2014)، والتي نجحت في تحقيق أهدافها المخططة».

للاستماع لنص التصريحات من خلال الفيديو التالي

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