الطيب: الأزهر الشريف يؤسس للمنهج الوسطي في أذهان طلابه وطالباته

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف حرص الأزهر على رعاية طلاب سنغافورة الدارسين في الأزهر الشريف، موضحًا أن الأزهر يؤسس للمنهج الوسطي في أذهان طلابه وطالباته بمختلف مراحل التعليم الأزهري.

جاء ذلك خلال استقبال الإمام الأكبر اليوم، يعقوب إبراهيم وزير الاتصالات والشئون الإسلامية بسنغافورة، لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين الأزهر الشريف والمؤسسات الثقافية والدينية والعلمية في سنغافورة.

وقال الدكتور الطيب إن هناك قوافل دعوية من الأزهر والأوقاف تجوب المحافظات المصرية لشرح الفكر الوسطي المعتدل، مشددًا على أن الإسلام برئ من القتل والتدمير والعمليات الإرهابية التي تتم باسمه.

من جانبه، أعرب الوزير السنغافوري عن سعادته بلقاء فضيلة الأمام الأكبر، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الأزهر الشريف والاستفادة من منهجه وعلومه التي تقوم علي الوسطية والاعتدال.

وأشاد الوزير بتعاون الأزهر مع بلاده في مجال التعليم، وتمنى أن يدير الأزهر الشريف برنامجا في سنغافورة لشرح مفاهيم الإسلام الصحيحة.

أ ش أ