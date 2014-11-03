عميدة اقتصاد وعلوم سياسية: نموذج محاكاة مجلس الوزراء يؤهل الطلاب لتحمل المسئولية

وصفت الدكتورة هالة سعيد عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة نموذج محاكاة مجلس الوزراء والمجالس المحلية، إنه نموذج لمحاكاة الغد ويعتبر أول مرة في الجامعات المصرية تأسيس مجموعة من طلاب الكليات المختلفة خاصة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية نماذج لمحاكاة مؤسسات الدولة.

ووقالت هالة خلال كلمتها فى المؤتمر الافتتاحى للمشروع، إن المشروع قائم على ثلاث أهرامات أساسية “السياسة والاقتصاد والإحصاء”، كنوع من تأهيل الطلاب على أن يتولوا المسئولية ويكونوا حكام الغد. والهدف من النموذج القيام بثورة علمية وعملية لإعداد جيل قادر على خوض الانتخابات المحلية والبرلمانية والمشاركة الفعالة في الحياة السياسية. ويقوم النموذج على دراسة الوضع القائم في مصر ومحاولة الوصول به إلى ما يتوافق مع الصالح العام،لافتا ان كلية سياسة واقتصاد لديها 18 نموذج وتعتبر اكبر كليه بها نموذج محاكاة لطلاب

> وأشارت أن الكلية بها 6مبادرات من ضمنها لجنه التحرش، الخاصة بتوعية الطلاب لكى يتم التخلص من تلك الظاهرة، موضحة أن الكلية تقوم بمؤتمر يضمن 18 نموذج و6اسر الخاصة بكلية واعضاء الاتحاد لاقامة مشروع فومى كبير يعمل من اجل النهوض وتقدم مصر.