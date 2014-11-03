أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... يعلم الفنانة / هالة صدقي لعبة سحرية ويخدع الجميع -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... مجموعة ألعاب سحرية رهيبة -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الاربعاء 5-4-2017 -
ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية -
أهالي مثلث ماسبيرو بدائل الإسكان «حلوها مر» -
إزالة 5 عقارات مخالفة على كورنيش المعصرة -
صحة الدقهلية : إنشاء وحدة للغسيل الكلوي وعناية مركزة بمستشفى شبراهور -
"الزملوط" يكرم فريقَي نهائي دوري مراكز الشباب بالوادي الجديد -
بعد انتظار قدوم طفلها الأول.. ذهبت لتلِد ففارقا الحياة معًا -
ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

عميدة اقتصاد وعلوم سياسية: نموذج محاكاة مجلس الوزراء يؤهل الطلاب لتحمل المسئولية

Google+ Print
عميدة اقتصاد وعلوم سياسية: نموذج محاكاة مجلس الوزراء يؤهل الطلاب لتحمل المسئولية عميدة اقتصاد وعلوم سياسية: نموذج محاكاة مجلس الوزراء يؤهل الطلاب لتحمل المسئولية

 

وعلوم سياسية

وصفت الدكتورة هالة سعيد عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة نموذج محاكاة مجلس الوزراء والمجالس المحلية، إنه نموذج لمحاكاة الغد ويعتبر أول مرة في الجامعات المصرية تأسيس مجموعة من طلاب الكليات المختلفة خاصة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية نماذج لمحاكاة مؤسسات الدولة.

ووقالت هالة خلال كلمتها فى المؤتمر الافتتاحى للمشروع، إن المشروع قائم على ثلاث أهرامات أساسية “السياسة والاقتصاد والإحصاء”، كنوع من تأهيل الطلاب على أن يتولوا المسئولية ويكونوا حكام الغد. والهدف من النموذج القيام بثورة علمية وعملية لإعداد جيل قادر على خوض الانتخابات المحلية والبرلمانية والمشاركة الفعالة في الحياة السياسية. ويقوم النموذج على دراسة الوضع القائم في ومحاولة الوصول به إلى ما يتوافق مع الصالح العام،لافتا ان كلية سياسة واقتصاد لديها 18 نموذج وتعتبر اكبر كليه بها نموذج محاكاة لطلاب
> وأشارت أن الكلية بها 6مبادرات من ضمنها لجنه التحرش، الخاصة بتوعية الطلاب لكى يتم التخلص من تلك الظاهرة، موضحة أن الكلية تقوم بمؤتمر يضمن 18 نموذج و6اسر الخاصة بكلية واعضاء الاتحاد لاقامة مشروع فومى كبير يعمل من اجل النهوض وتقدم مصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية

ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية

ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة

ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة

سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016  

سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016  

مصر تدين "القصف العشوائي" في مدينة إدلب السورية

مصر تدين "القصف العشوائي" في مدينة إدلب السورية