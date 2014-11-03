وزير الاستثمار يبحث التعاون في تصنيع الخلايا الشمسية مع شركة إيطالية

استقبل أشرف سالمان، وزير الاستثمار، الإثنين، ممثلي شركة إيطالية تعمل في مجال تصنيع الخلايا الشمسية وإنتاج الطاقة من هذه الخلايا، بحضور عدد من المسؤولين بكل من وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وشهد الاجتماع استعراض أوجه التعاون المستقبلي بين الشركة ومصر في مجال الطاقة، كما استعرض خلاله وزير الاستثمار استراتيجية مزيج الطاقة التي ستعمل الحكومة عليها خلال العشر سنوات القادمة، والإجراءات الحكومية والتعديلات التشريعية المساندة لتنفيذ هذه الاستراتيجية من تعريفة شراء الطاقة وأساليب النقل والتوزيع وحماية المستثمرين وحماية المنتج المحلي والضمانات المقدمة من وزارة المالية المصرية.

في السياق ذاته استعرض ممثلو الشركة الإيطالية حجم الأعمال الذي تديره الشركة في إيطاليا وكندا وغيرهما، كما قدما شرحا مفصلا للتكنولوجيا التي تقدمها الشركة في إنتاج الخلايا الشمسية وإنتاج الطاقة، معربين عن نيتهم في إقامة مشروع متكامل في مصر للإنتاج المحلي يعمل كمركز لأنشطة الشركة في أفريقيا والشرق الأوسط مستقبلاً بالتعاون مع شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية إحدى الشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين.