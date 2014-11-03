عبد الشافي يغيب عن مباراتي مصر أمام السنغال وتونس

يغيب محمد عبد الشافي ظهير أهلي جدة عن مباراتي منتخب مصر الحاسمتين أمام السنغال وتونس في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2015.

وتعرض عبد الشافي للإصابة في مباراة لفريقه أمام العروبة في الدوري السعودي.

وحضر ظهير الزمالك المعار إلى أهلي جدة إلى القاهرة من أجل الخضوع للكشف الطبي تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب مصر.

وتضمن تقرير طارق سليمان طبيب المنتخب الذي رفعه إلى شوقي غريب المدير الفني أن عبد الشافي يعاني من إصابة بشد من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية.

وسيحتاج اللاعب لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع من أجل التعافي من إصابته.

وتحتاج مصر للفوز على السنغال يوم 15 نوفمبر الجاري في القاهرة، قبل السفر إلى تونس للحفاظ على أمالها في التأهل للبطولة الإفريقية.