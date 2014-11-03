الصيادلة والصحة بالقليوبية توقعان بروتوكولاً لتطبيق الصيدلة الإكلينيكية

قامت نقابة الصيادلة بالقليوبية، بالتعاون مع مديرية الصحة بالقليوبية، بتوقيع بروتوكول لتطبيق الصيدلة الاكلنيكية والارتقاء بدور الصيدلى فى المنظومة الصحية.

وشهد البروتوكول الدكتورعصام عطية وكيل نقابة صيادلة القليوبية، والدكتورة إبتسام السيد مدير الصيدلة بالمديرية، والدكتور محمد عزيز القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وقال وكيل نقابة الصيادلة ، إننا نجحنا فى تطبيق الصيدلة الإكلنيكية وتحسين صورة الصيدلى فى مستشفى حميات بنها، وناصر العام بشبرا، وقدمنا خدمة حقيقية أفضل للمريض، مؤكدا علي انه سيتم تدريب 50 صيدلى وتطبيق الصيدلة الإكلينيكية فى 13 مستشفى أخرى بالمحافظة.

وأكدت الدكتورة منار عيسي مسؤول الصيدلة الإكلينيكية بالمديرية، اننا نسعى وفق خطة طموحة لتطبيق الصيدلة الإكلينيكية فى جميع مستشفيات المحافظة، عبر خطة زمنية وأليات محددة بالتعاون مع نقابة الصيادلة بالقليوبية .