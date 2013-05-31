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وزير الاوقاف خطيبا بالوادي الجديد: أدعو المصريين للتحلي بالصدق

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وزير الاوقاف خطيبا بالوادي الجديد: أدعو المصريين للتحلي بالصدق وزير الاوقاف خطيبا بالوادي الجديد: أدعو المصريين للتحلي بالصدق

كتب : شرف غريب منذ 7 دقائق

دعا الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف، المصريين، إلى نبذ الغش واتباع النصيحة التي تمثل أساسيات الإسلام، التي دعانا إليها حبيبنا محمد رسول الله، وأن يكون التعامل فيما بيننا بالشفافية والالتزام والتحلي بالصدق.

وطالب الوزير فى الخطبة، التي ألقاها بالمحمع الإسلامي الكبير بمدينة الخارجة، أن يتحلى جميع المصريين بالمصداقية، سواء رجل الإعلام أو المدرس أو الفلاح أو الموظف أو العامل.

وأشار عفيفي، إلى أن الغش فى الامتحانات أصبح ثقافة في المجتمع، والغريب أن البعض يدافع عنه، مضيفا أنه على كل إنسان أن يتحمل دورة في مواجهة الغش، حتى لا يؤدي إلى هلاك المجتمع.

من ناحية أخرى، تسبب عطل فني في أجهزة الوحدة الخارجية للبث الخارجي للتليفزيون المصري في عدم نقل صلاة الجمعة، من المجمع الإسلامي.

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